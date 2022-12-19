В любимицы не попала: почему Рязанов отказался работать с Барбарой Брыльской

Почти у всех режиссеров есть любимые актеры, кочующие из одного их фильма в другой. Какие-то артисты считаются своеобразными талисманами, с другими же им просто комфортно работать.

Эльдар Рязанов не был исключением. Во многих его лентах появляются одни и те же актеры. Достаточно вспомнить Андрея Мягкова, Людмилу Гурченко и Лию Ахеджакову, которые снялись как минимум в четырех картинах мэтра. Рекордсменом является Георгий Бурков — он появился в семи фильмах Рязанова.

Но с некоторыми яркими и талантливыми артистами режиссер работал всего один раз. Например, Барбара Брыльска появилась лишь в «Иронии судьбы». Других предложений от Рязанова она больше не получала. Дело в том, что мэтр любил менять актеров, исполняющих главные роли, а не второстепенные. Артисты, засветившиеся на «втором плане», менялись намного реже, чем те, кто фигурировал на «первом».

Именно поэтому Брыльска, как и Лариса Гузеева после «Жестокого романса», не попала в список любимиц Рязанова.