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В Литве тоже сняли «Интернов» — и это точно не копия: посмотрите, как у них выглядит доктор Быков

30 июля 2025 18:36
В Литве тоже сняли «Интернов» — и это точно не копия: посмотрите, как у них выглядит доктор Быков

Сериал закончился, но остался в сердцах зрителей.

«Интерны» за несколько лет на экране собрали армию поклонников. Конечно, были и хейтеры, которые твердили, что все взято из «Клиники» или «Доктора Хауса». Но у этого сериала была своя атмосфера и сюжетные линии, ни на что не похожие.

Эта оригинальность не прошла мимо литовских телевизионщиков. Они выкупили права на адаптацию и создали своих «Интернов» — копией этот проект тоже сложно назвать.

Новая версия

Проект в Литве получил название «Rezidentai». Он выходил на экраны с 2014 по 2017 годы. По количеству эпизодов почти не уступает российской версии — их столько же, только на один меньше. Доктор Быков у литовцев остался таким же резким, остроумным и честным: строит подчиненных, но в обиду другим не дает. А вот внешность заметно отличается. У литовских продюсеров было свое видение актерского состава. Ведь где еще найти второго Ивана Охлобыстина — такого, как он, просто нет и не будет.

Под привычный нам шаблон добавили шутки и ситуации, понятные именно литовской аудитории — и это придает сериалу оригинальность, выделяя его среди множества других адаптаций.

В Литве тоже сняли «Интернов» — и это точно не копия: посмотрите, как у них выглядит доктор Быков

Российские сериалы, покоряющие зарубежье

«Интерны» — далеко не единственный российский сериал, который вдохновил зарубежных продюсеров на собственные версии. Например, культовые «Папины дочки» выходили в Германии под названием «Ein Haus voller Töchter», что означает «Полный дом дочек».

А комедийный хит «Кухня» и вовсе разошелся по миру: ремейки сняли в Грузии, Португалии, Хорватии, Польше и ряде других стран. Мало кто знает, что российские форматы успешно экспортируются — и при этом звучат по-новому.

Если современные форматы активно адаптируют за границей, то советские ленты продолжают восхищать мировую аудиторию в оригинале. Одна из таких комедий и вовсе получила наивысшие оценки — с рейтингом на уровне культовых «Летят журавли» и «Иди и смотри».

Фото: Кадры из сериалов «Rezidentai», «Интерны»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
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