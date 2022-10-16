В лицо знает каждый: не поверите, как главная «бабушка» СССР попала на экраны

Мария Скворцова дебютировала в кино в довольно зрелом возрасте. Актрисе, которая получила роль в фильме Василия Шукшина «Калина красная», было 60 лет.

Не будет преувеличением сказать, что ее лицо знакомо каждому ценителю отечественного кинематографа. В копилке артистки около 20 работ в самых разных проектах, но при этом ее роли похожи между собой. Скворцова всегда представала перед зрителями в образе мам и бабушек, что, впрочем, ничуть ее не расстраивало.

До того, как попасть на большие экраны, знаменитость играла на театральной сцене. Все изменилось после того, как ассистент Василия Шукшина показал ему фото артистки, уточнив, что именно она могла бы воплотить мать Любы.

Кинодел тотчас заинтересовался Марией Савельевной, объяснив это тем, что «что-то такое было в ее глазах». Когда же звезда пришла на пробы, то у режиссера отпали все сомнения: это именно то, что он искал.