В ленте «Любовь и голуби» у Василия была белая горячка: вот какую сцену не пропустила цензура

Трогательная мелодрама «Любовь и голуби» давно стала классикой кино. Картину 1985 года разобрали на цитаты, а фразы из искрометных диалогов часто можно услышать в повседневной речи. Не все, о чем думал Владимир Меньшов, удалось реализовать в фильме: некоторые эпизоды пришлось вырезать по соображениям цензуры.

Киноленту обвиняли в пропаганде алкоголизма. Чего стоит дядя Митя, который выпрашивает выпивку, притворяясь вдовцом при живой жене. И это далеко не единственный эпизод про горячительные напитки в фильме. Публика так и не увидела сон Кузякина, навеянный герою алкогольными коктейлями.

Согласно задумке, персонаж замечает свою дочь с журналом, на обложке которого господин попивает коктейль из трубочки. Василий Егорович тоже хочет попробовать заморский напиток и в следующей сцене замечает, что его семья и соседи распивают спиртное. Но внезапно дым рассеивается, и герой Александра Михайлова обнаруживает себя в квартире Раисы Захаровны. Чиновники велели убрать эпизод из финального монтажа.