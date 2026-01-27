Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Убойные каникулы» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи В Ленинграде во время блокады сняли один-единственный фильм о войне: сюжет теплый, но от фактов о съемках мурашки по коже

В Ленинграде во время блокады сняли один-единственный фильм о войне: сюжет теплый, но от фактов о съемках мурашки по коже

27 января 2026 20:32
В Ленинграде во время блокады сняли один-единственный фильм о войне: сюжет теплый, но от фактов о съемках мурашки по коже

История невероятного мужества.

27 января — день полного освобождения Ленинграда. Среди тысяч историй о подвиге жителей города есть одна уникальная, кинематографическая. Весной 1942 года, в самую страшную блокадную зиму, когда «Ленфильм» был уже эвакуирован, в осажденном городе сняли художественный фильм.

Короткометражка «Варежки» — единственная игровая лента, созданная в блокадном Ленинграде.

Сюжет светлый и простой: на фронт приходит посылка из Ленинграда с варежками, на которых вышито «Самому храброму». Солдаты решают, кому их вручить, а в финале боец встречает в госпитале медсестру — ту самую девушку, что связала подарок.

История о связи фронта и тыла, о тепле в ледяной войне. Но за кадром — история невероятного мужества.

В Ленинграде во время блокады сняли один-единственный фильм о войне: сюжет теплый, но от фактов о съемках мурашки по коже

Съемки велись на берегу Ладожского озера, на базе флотилии. Чтобы истощенные голодом участники группы могли работать, их на несколько дней помещали в стационар для усиленного питания.

Несмотря на это, от голода умер художник-постановщик Семен Мейнкин. Во время бомбежки погибли администратор и водитель.

Фильм снимался в условиях, которые сегодня невозможно представить: под обстрелами, на фоне ежедневной смерти, силами людей, едва стоявших на ногах. Это было доказательством того, что даже в аду можно и нужно создавать что-то человечное, теплое и живое.

В самое темное время ленинградцы продолжали делать свое дело, верить в жизнь и согревать тех, кто защищал их. Сегодня, отмечая освобождение города, советуем вспомнить и об этом получасовом фильме, который можно отыскать в соцсетях.

Фото: Кадры из фильма «Варежки» (1942)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Иностранцы «переврали» культовую комедию СССР своей афишей: только знатоки узнают этот фильм (тест для продвинутых) Иностранцы «переврали» культовую комедию СССР своей афишей: только знатоки узнают этот фильм (тест для продвинутых) Читать дальше 18 февраля 2026
Немец посмотрел «Семнадцать мгновений весны»: эмоций скрывать не стал – вот что думает про советскую классику Немец посмотрел «Семнадцать мгновений весны»: эмоций скрывать не стал – вот что думает про советскую классику Читать дальше 18 февраля 2026
Культовый танец Траволты и Турман Тарантино «подрезал» из легендарного советского Sci-Fi: «Не украл, но явно вдохновился» Культовый танец Траволты и Турман Тарантино «подрезал» из легендарного советского Sci-Fi: «Не украл, но явно вдохновился» Читать дальше 18 февраля 2026
Спустя 800 серий в «Симпсонах» раскрыли тайну заставки: как выглядит Гомер после ДТП с Мардж Спустя 800 серий в «Симпсонах» раскрыли тайну заставки: как выглядит Гомер после ДТП с Мардж Читать дальше 18 февраля 2026
«Муля, не нервируй»: этот тест по плечу лишь тем, кто смотрел кино на черно-белых телевизорах «Муля, не нервируй»: этот тест по плечу лишь тем, кто смотрел кино на черно-белых телевизорах Читать дальше 18 февраля 2026
Тест для тех, кто в СССР часто ходил в кинотеатр: вспомните 5 фильмов по фрагменту афиши (у зумеров нет шансов) Тест для тех, кто в СССР часто ходил в кинотеатр: вспомните 5 фильмов по фрагменту афиши (у зумеров нет шансов) Читать дальше 18 февраля 2026
Хорошо смеется тот, кто проходит тест на 5/5: вспомните советские комедии по последним кадрам Хорошо смеется тот, кто проходит тест на 5/5: вспомните советские комедии по последним кадрам Читать дальше 18 февраля 2026
Этот добрый фильм с Домогаровым попал в топ-250 Кинопоиска и покорил Японию — настоящая таблетка от плохого настроения Этот добрый фильм с Домогаровым попал в топ-250 Кинопоиска и покорил Японию — настоящая таблетка от плохого настроения Читать дальше 18 февраля 2026
Почему советскую «Сказку о царе Салтане» хочется пересматривать и спустя 60 лет — есть одна сцена, от которой до сих пор мурашки Почему советскую «Сказку о царе Салтане» хочется пересматривать и спустя 60 лет — есть одна сцена, от которой до сих пор мурашки Читать дальше 18 февраля 2026
Тестов по «Москва слезам не верит» сделано не мало: но этот пройдут только жившие в СССР – собрали 5 вопросов о быте Тестов по «Москва слезам не верит» сделано не мало: но этот пройдут только жившие в СССР – собрали 5 вопросов о быте Читать дальше 17 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше