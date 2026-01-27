В Ленинграде во время блокады сняли один-единственный фильм о войне: сюжет теплый, но от фактов о съемках мурашки по коже

27 января — день полного освобождения Ленинграда. Среди тысяч историй о подвиге жителей города есть одна уникальная, кинематографическая. Весной 1942 года, в самую страшную блокадную зиму, когда «Ленфильм» был уже эвакуирован, в осажденном городе сняли художественный фильм.

Короткометражка «Варежки» — единственная игровая лента, созданная в блокадном Ленинграде.

Сюжет светлый и простой: на фронт приходит посылка из Ленинграда с варежками, на которых вышито «Самому храброму». Солдаты решают, кому их вручить, а в финале боец встречает в госпитале медсестру — ту самую девушку, что связала подарок.

История о связи фронта и тыла, о тепле в ледяной войне. Но за кадром — история невероятного мужества.

Съемки велись на берегу Ладожского озера, на базе флотилии. Чтобы истощенные голодом участники группы могли работать, их на несколько дней помещали в стационар для усиленного питания.

Несмотря на это, от голода умер художник-постановщик Семен Мейнкин. Во время бомбежки погибли администратор и водитель.

Фильм снимался в условиях, которые сегодня невозможно представить: под обстрелами, на фоне ежедневной смерти, силами людей, едва стоявших на ногах. Это было доказательством того, что даже в аду можно и нужно создавать что-то человечное, теплое и живое.

В самое темное время ленинградцы продолжали делать свое дело, верить в жизнь и согревать тех, кто защищал их. Сегодня, отмечая освобождение города, советуем вспомнить и об этом получасовом фильме, который можно отыскать в соцсетях.