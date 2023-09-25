В «Легенде №17» вранья больше, чем правды: вот что возмутило хоккеистов

Биографический фильм — один из наиболее сложных жанров в кинематографе. Перед создателями стоит задача не только создать увлекательное зрелище, но и внимательно отнестись к реальным событиям и судьбам героев, ставших прототипами персонажей. Увы, со вторым пунктом не справились авторы картины «Легенда № 17».

В спортивной драме нашлось множество искажений и несостыковок. По сюжету в Испании Валерий Харламов спасает от разъяренного быка маленького щенка, однако в реальности такой истории с хоккеистом не происходило. Выдумкой оказался и эпизод, в котором спортсменов вместо Японии отправляют в Чебаркуль: командировка действительно была, но ни о какой Стране восходящего солнца и речи не шло.

Александр Гусев не был лучшим другом Харламова, как утверждается в картине. Да и легенда спорта не попадал ни в какую аварию перед Суперсерией-72. ДТП в жизни Валерия Харламова действительно было, но произошло оно лишь четыре года спустя после описываемых событий, рассказывает «Российская газета».