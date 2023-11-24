В КВН есть правило, касающееся жены Маслякова: его соблюдали даже Галустян и Харламов

Когда-то «Клуб веселых и находчивых» был единственным пристанищем для молодых юмористов. Начинающие комики отчаянно боролись за то, чтобы попасть в Высшую лигу и оказаться в телеэфире. Ходят слухи, что для продвижения в программе нужно иметь хорошие отношения с семьей Масляковых, возглавляющих КВН.

Неприкасаемой фигурой является супруга бессменного ведущего Светлана Анатольевна. Маслякова трудится режиссером передачи и занимается «Клубом веселых и находчивых» уже не одно десятилетие. В гневе суровая дама страшна. Это ощутил на себе Руслан Хачмамук, талантливый артист, внезапно пропавший с экранов.

Молодой человек возглавлял сочинскую команду «Утомленные солнцем». Однажды Хачмамук ляпнул, что тон в КВН задает настрой супруги Александра Маслякова. Совпадение или нет, но вскоре юморист перестал быть капитаном, а его место занял Михаил Галустян.