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В КВН есть правило, касающееся жены Маслякова: его соблюдали даже Галустян и Харламов

24 ноября 2023 16:30
В КВН есть правило, касающееся жены Маслякова: его соблюдали даже Галустян и Харламов

Нарушителей ждет суровая кара.

Когда-то «Клуб веселых и находчивых» был единственным пристанищем для молодых юмористов. Начинающие комики отчаянно боролись за то, чтобы попасть в Высшую лигу и оказаться в телеэфире. Ходят слухи, что для продвижения в программе нужно иметь хорошие отношения с семьей Масляковых, возглавляющих КВН.

Неприкасаемой фигурой является супруга бессменного ведущего Светлана Анатольевна. Маслякова трудится режиссером передачи и занимается «Клубом веселых и находчивых» уже не одно десятилетие. В гневе суровая дама страшна. Это ощутил на себе Руслан Хачмамук, талантливый артист, внезапно пропавший с экранов.

Молодой человек возглавлял сочинскую команду «Утомленные солнцем». Однажды Хачмамук ляпнул, что тон в КВН задает настрой супруги Александра Маслякова. Совпадение или нет, но вскоре юморист перестал быть капитаном, а его место занял Михаил Галустян.

В КВН есть правило, касающееся жены Маслякова: его соблюдали даже Галустян и Харламов
Фото: legion-media.ru, unsplash.com, youtube.com / @SMOTRIM_KULTURA
Алла Новикова
Алла Новикова
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