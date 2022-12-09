В кустарных условиях без анестезии: постыдная тайна Успенской вышла наружу

Сейчас Любовь Успенская активно налаживает отношения с единственной наследницей Татьяной Плаксиной. В прошлом они сильно ругались, но затем смогли прийти к взаимопониманию. А ведь певица могла стать многодетной матерью, если бы не совершила страшный поступок.

Много лет она скрывала свою первую любовь, пока ее постыдная тайна не вышла наружу. Оказывается, когда Успенской было всего 16 лет, она закрутила роман с музыкантом. Мужчина был в два раза старше девушки и не собирался строить с ней семью. А вскоре Любовь поняла, что ждет ребенка. Опасаясь встретиться с осуждением и потерять любимого человека, она решилась на аборт.

Операцию ей делали в кустарных условиях и без анестезии. Позже она узнала, что ждала двойню. Спустя год Успенская вышла замуж за другого мужчину и задумалась о пополнении. Беременность протекала хорошо, но во время родов разыгралась трагедия. Любовь ждала мальчиков-близнецов, но один из них умер сразу после появления на свет, а второй малыш скончался спустя несколько дней. Певица была уверена, что судьба так расплачивалась с ней за прошлый аборт.