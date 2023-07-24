В культовых «Битлз» был еще один участник: не поверите, куда он пропал

Британские рок-н-ролльщики «Битлз» уже давно стали частью мировой культуры. Однако лишь верные фанаты квартета знают, что изначально в легендарном коллективе было пятеро участников.

На старте грандиозного музыкального пути в состав «Битлз» входил бас-гитарист Стюарт Сатклифф. Но он вскоре покинул группу, чтобы посвятить себя живописи. На его место пришел Чес Ньюби, студент из коллектива The Blackjacks. Он пробыл «битлом» две недели, после чего навсегда покинул группу.

Впоследствии Чес никогда не жалел о своем решении уйти из «Битлз», правда, его словам мало кто верит. Экс-музыкант хотел стать химиком, и он осуществил эту мечту. Также он преподавал в школе, увлекался гольфом, пел в церковном хоре и время от времени выступал на сцене.

Единственным «битлом», с которым Ньюби поддерживал отношения, был гитарист Джордж Харрисон. Чес ушел из жизни в мае этого года в возрасте 81 года. А вот судьба его предшественника оказалась куда более трагичной. Сатклифф скончался в 21 год от кровоизлияния в мозг.