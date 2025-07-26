В культовой ленте Балабанова «Брат» целых три актера снялись бесплатно: не взял денег даже «Татарин», и вот почему

Фильм «Брат» стал настоящим культурным феноменом 1990-х и одной из самых цитируемых картин постсоветского пространства. Однако мало кто знает, что некоторые из тех, кто работал над этой культовой лентой, не взяли за это ни копейки. Да-да, три ключевых участника проекта согласились сниматься или участвовать без гонораров — и сделали это не из расчёта, а по зову души.

«По старой памяти» и за музыку

Алексей Балабанов снял «Брата» всего за 10.000 долларов — по тем временам это был практически бюджет короткометражки. Тем не менее, в проект поверили многие. Виктор Сухоруков, сыгравший брата Данилы по прозвищу Татьянин брат, и актриса Светлана Письмиченко отказались от гонораров. Балабанов объяснял это просто: «по старой памяти». Они работали вместе раньше и знали, что даже при минимуме ресурсов режиссёр создаёт кино, которое останется.

Музыкант Вячеслав Бутусов тоже пошёл навстречу. Вместе с группой «Наутилус Помпилиус» он предоставил для фильма песню без оплаты — в обмен на клип, смонтированный из сцен картины. Саундтрек стал неотъемлемой частью атмосферы «Брата», а музыка Бутусова — своеобразным голосом эпохи.

Ирония судьбы: фильм, сделанный буквально на энтузиазме, в прокате собирал по семь миллионов рублей в день. И пусть не все участники получили оплату деньгами, каждый из них обрёл главное — участие в истории, ставшей легендой.

А здесь мы писали про происхождение клички «Татарин» у одного из главных героев.