В культовом сериале его не узнали: куда пропал сын Хабенского из «Ночного дозора»

Культовый фильм «Ночной дозор» Тимура Бекмамбетова прогремел на всю страну в начале нулевых. Через год вышло продолжение под названием «Дневной дозор». В обеих картинах Егора, сына героя Константина Хабенского, сыграл юный актер Дмитрий Мартынов. Что с ним стало после успешного дебюта?

Мартынов начал свою кинокарьеру с фильма «Лесная царевна», где исполнил роль беспризорника. В этом же году вышел блокбастер «Ночной дозор», где Дмитрий сыграл мальчика, обладающего могущественной силой. Во второй части у Мартынова было больше экранного времени, и его персонаж был ключевым во всей истории. После «Дозоров» повзрослевший актер появился в телехите «Папины дочки», сыграв ухажера Маши Васнецовой. Но вряд ли кто-то узнал в нем того мальчика Егора. Дмитрий вырос, отпустил длинные волосы, а его голос сильно погрубел. Также актер снимался в сериалах «Мачеха», «Дикий» и «Талисман любви».

Последней работой Мартынова считается боевик «На игре 2. Новый уровень», вышедший в 2010 году. Через год Дмитрий стал гостем шоу «Битва экстрасенсов».

Позднее Мартынов посвятил себя музыке. В своих соцсетях он делился с подписчиками своими кавер-версиями мировых хитов. Неизвестно, чем сегодня занимается 31-летний актер. Но, судя по его фотографиям в соцсетях, у Дмитрия все хорошо.