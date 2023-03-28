В культовом научном сериале допущена всего одна ошибка: ее нашли русские студенты

Сериал «Теория большого взрыва» выходил на экраны более 10 лет. За это время у проекта появилась масса поклонников, среди которых были и те, кто не упускал возможности подловить режиссера и сценариста на грубых киноляпах и ошибках.

Правда, сделать это оказалось не так-то просто.

Создатели сериала крайне серьезно относились к тому, чтобы научные факты и формулы были корректно отображены в ходе повествования. Чтобы не допустить досадную оплошность, съемочная команда вела сотрудничество с ученым Дэвидом Зальцбергом, но без позорного провала все же не обошлось.

В культовом сериале была допущена ошибка, которую нашли внимательные русские студенты. Речь идет о неверно написанной формуле. Между тем оказалось, что это было сделано специально, чтобы дать отсылку к фильму об Индиане Джонсе, где в одном из кадров на доске была точно такая же формула.