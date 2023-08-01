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Киноафиша Статьи В культовом фильме США наврали о России по-крупному: будете хохотать

В культовом фильме США наврали о России по-крупному: будете хохотать

1 августа 2023 20:00
В культовом фильме США наврали о России по-крупному: будете хохотать

Как можно было так ошибиться?

Русские традиционно показаны в американских фильмах злодеями и мафиози, причем нередко для нашего зрителя они выглядят весьма комично. Но даже тогда, когда речь идет о конце света и гибели всей планеты, Россию не могут представить без ошибок.

Так, в известном фильме с Уиллом Смитом «День независимости», который вышел на экраны в 1996 году, киноляпов относительно нашей страны можно насчитать целую кучу. Дело в том, что в картине показывают карту России. Во-первых, ее границы соответствуют очертаниям СССР, в то время как Советский Союз распался около пяти лет назад. Но на этом проблемы в знании истории и географии у американских кинопроизводителей не заканчиваются. Санкт-Петербург превратился в Петроград, а российская столица переехала почему-то ближе к Уралу. Новороссийск превратился в Новосйойрск, а под картой России появилась зловещая надпись «ТУЧА ФЗНАМЗНОН»!

Однако эти киноляпы не испортили фильм, который стал культовым.

В культовом фильме США наврали о России по-крупному: будете хохотать
Фото: Кадры из фильма «День независимости» 1966
Дарья Кирьянова
Дарья Кирьянова
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