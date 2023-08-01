В культовом фильме США наврали о России по-крупному: будете хохотать

Русские традиционно показаны в американских фильмах злодеями и мафиози, причем нередко для нашего зрителя они выглядят весьма комично. Но даже тогда, когда речь идет о конце света и гибели всей планеты, Россию не могут представить без ошибок.

Так, в известном фильме с Уиллом Смитом «День независимости», который вышел на экраны в 1996 году, киноляпов относительно нашей страны можно насчитать целую кучу. Дело в том, что в картине показывают карту России. Во-первых, ее границы соответствуют очертаниям СССР, в то время как Советский Союз распался около пяти лет назад. Но на этом проблемы в знании истории и географии у американских кинопроизводителей не заканчиваются. Санкт-Петербург превратился в Петроград, а российская столица переехала почему-то ближе к Уралу. Новороссийск превратился в Новосйойрск, а под картой России появилась зловещая надпись «ТУЧА ФЗНАМЗНОН»!

Однако эти киноляпы не испортили фильм, который стал культовым.