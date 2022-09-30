В Космоса из «Бригады» заигрался: Дюжев поплатился за неприглядный поступок

Дмитрий Дюжев проснулся знаменитым после выхода на экраны сериала «Бригада». Слава настолько вскружила голову артисту, что он до сих пор не может прийти в себя, о чем заявили его коллеги.

Артист представил свой моноспектакль «Евгений Онегин» в рамках фестиваля «Актеры России — Михаилу Щепкину». Своим поведением он довел организаторов мероприятия до белого каления. Например, в свой райдер Дюжев включил требование, согласно которому ему должны были подавать множество экзотических фруктов, в том числе очищенный помело. Такой снобизм многих возмутил.

Кроме того, актер отказался от экскурсий и все время провел в номере отеля, куда постоянно требовал подавать ему кофе и десерты. Тогда другие артисты пришли к неутешительному выводу о том, что Дюжев попросту заигрался в Космоса из «Бригады» и не может спуститься с небес на землю. За свой неприглядный поступок он поплатился тем, что отвернул от себя многих коллег по цеху.