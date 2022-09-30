В Космоса из «Бригады» заигрался: Дюжев поплатился за неприглядный поступок
Актер страдает от звездной болезни.
Дмитрий Дюжев проснулся знаменитым после выхода на экраны сериала «Бригада». Слава настолько вскружила голову артисту, что он до сих пор не может прийти в себя, о чем заявили его коллеги.
Артист представил свой моноспектакль «Евгений Онегин» в рамках фестиваля «Актеры России — Михаилу Щепкину». Своим поведением он довел организаторов мероприятия до белого каления. Например, в свой райдер Дюжев включил требование, согласно которому ему должны были подавать множество экзотических фруктов, в том числе очищенный помело. Такой снобизм многих возмутил.
Кроме того, актер отказался от экскурсий и все время провел в номере отеля, куда постоянно требовал подавать ему кофе и десерты. Тогда другие артисты пришли к неутешительному выводу о том, что Дюжев попросту заигрался в Космоса из «Бригады» и не может спуститься с небес на землю. За свой неприглядный поступок он поплатился тем, что отвернул от себя многих коллег по цеху.
«Я знаю других артистов „Бригады“, и они ведут себя куда скромнее», — подытожила народная артистка России Ольга Богданова в беседе с порталом «Экспресс газета».