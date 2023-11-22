В космос лететь не пришлось: сериал с Машковой уже популярнее «Вызова» с Пересильд

Леонардо ДиКаприо восхитил публику своим героизмом, съев на съемках фильма «Выживший» сырую печень бизона. Несколько лет спустя голливудскую звезду «переплюнула» Юлия Пересильд, полетевшая ради съемок в космос. Несмотря на старание артистки, «Вызов» не может сравниться по популярности с другой космической драмой.

Американский сериал «Ради всего человечества» бьет все рекорды, этой осенью вышел четвертый сезон проекта. Картина рассказывает об альтернативной реальности, в которой людям удалось колонизировать Марс и Луну. В свежих эпизодах появились новые лица, в том числе и популярная актриса из России.

Мария Машкова решила покорить Голливуд и вскоре после переезда в США приняла участие в рейтинговом проекте. Артистка сыграла пилота космического тягача по имени Светлана. Впереди Машкову ждут еще несколько американских проектов: сериал «Девушка в озере» и триллер «МКС».