«В корыстных интересах»: неприглядный поступок Галкина предали огласке

Максим Галкин женился на Алле Пугачевой, чтобы та помогла ему с карьерой. В этом уверена психолог Вероника Степанова, прокомментировавшая их отношения.

Впервые слухи о романе знаменитостей появились больше десяти лет назад, а мужем и женой они стали в 2011 году. При этом, как уверена Степанова, Примадонну артист выбрал не потому, что влюблен, а только из-за ее популярности. Ведь благодаря своим связям и успеху она могла помочь ему стать известнее.

«Он использовал ее в своих корыстных интересах. Возможность молниеносно взлететь по карьерной лестнице», — рассказывает эксперт в своем YouTube-шоу .

При этом Степанова отметила, что Галкин воспринимает Пугачеву как мать, но не как супругу. По словам эксперта, Примадонна даже внешне похожа на маму телеведущего, так что в этих отношениях Максим пытается наверстать упущенное с родной матерью.