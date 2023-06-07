В королевской семье пополнение: посмотрите, какого сладкого малыша родила внучка Елизаветы II

Принцесса Евгения принимает поздравления. Внучка Елизаветы II стала мамой второй раз и находится на седьмом небе от счастья.

О своей беременности монаршая особа рассказала широкой общественности еще в январе. Эта новость стала большой радостью для поклонников королевской семьи. Многие не могли дождаться появления малыша на свет и желали поскорее увидеть кроху.

Евгения не стала томить публику мучительным ожиданием. В социальных сетях она показала лицо своего второго сына, появившегося на свет 30 мая. Принцесса и ее супруг Джек Бруксбэнк рассекретили имя новорожденного — Эрнест Джордж Ронни Бруксбэнк.

Интернет-пользователи умиляются тому, какого сладкого малышка родила 33-летняя Евгения. Принцесса уже успела рассказать о реакции первенца Августа на то, что он стал старшим братом. По ее словам, двухлетнему мальчику безумно нравится нянчиться с крохой.