В «Короле Льве» нашли пошлое послание: детям такое показывать нельзя

Премьера «Короля Льва» в 1994 году стала большим событием. Тогда многие не знали, что на большие экраны вышел проект, на котором вырастет не одно поколение.

История юного льва Симбы растопит даже самое холодное сердце. У мультфильма есть множество наград и номинаций. И к ним можно добавить приз за самое незаметное пошлое послание всех времен и народов.

Эту сцену 18+ заметили лишь самые дотошные зрители. Акцентировать внимание детей на таком точно не рекомендуется. Речь идет об эпизоде, где птица-носорог Зазу пролетает над дюнами, которые, если смотреть пристально, по своей форме напоминают точную копию пышного женского бюста.

Песчаная грудь второго размера появляется в кадре всего на несколько секунд, но те, кто это приметил, подобное зрелище вряд ли забудут. Пошутили аниматоры на славу — взрослым забава, а детки ничего и не поняли.