В Корее и до космоса добрались: дорама в духе «Чужого» получила 6,9 баллов на IMDb — страх, кровь и борьба за выживание

Если вам казалось, что дорамы — это только романтика и семейные драмы, держитесь крепче.

Корейские сценаристы взялись покорять космос — и, как всегда, не прогадали. В 2021 году на Netflix вышла дорама «Море спокойствия» — научно-фантастический триллер в стиле «Чужого». Здесь мрак, неизвестность и ощущение, что что-то с самого начала пойдет не так.

Первая серия может показаться немного затянутой — но это по делу: нас аккуратно погружают в лор. Мир умирает, воды почти не осталось, и теперь ее выдают по талонам, как в постапокалипсисе.

Какое решение? Отправить экспедицию на Луну за таинственными образцами. Правда, есть нюанс: пять лет назад с предыдущей миссией там что-то пошло не так — все погибли, якобы из-за радиационной утечки. Новая команда почти сразу сталкивается с трудностями — приземление выходит жестким, до станции приходится добираться пешком, а дальше начинается череда странных, тревожных событий, объяснения которым дают по крупицам.

Что думают зрители?

Отзывы на «Море спокойствия» получились смешанными. На «КиноПоиске» мини-сериал набрал 6,5 баллов, а на IMDb — чуть выше, 6.9. Не восторг, но и не провал — скорее, история «на любителя». Впрочем, даже скептики отмечают, что атмосфера крепкая, а визуал впечатляет.

Дополнительный бонус — в главной роли Кон Ю, звезда «Поезда в Пусан», который вытягивают драму. А еще стоит сказать: в отличие от многих жанровых проектов, здесь главный антагонист — не монстр с клыками, а куда более неожиданный и пугающий персонаж. Спойлерить не будем, но идея и правда выбивается из привычных шаблонов.

Многим, кстати, не зашла концовка — показалась скомканной, но это тоже дело вкуса.

Однозначно плохим сериал назвать нельзя и посмотреть его разок вполне можно, - говорится в рецензии на КП.

Если боитесь время потерять зря, то лучше сразу смотреть классику. В нашей подборке лучших фильмов на реальных событиях нет плохих экземпляров. Только хорошее кино с рейтингом выше 8.