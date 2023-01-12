В конце 90-х свадьбу ДиКаприо с юной красоткой ждали все: не поверите, где она сейчас

Личная жизнь Леонардо ДиКаприо всегда была и остается предметом бурных обсуждений. Так, в конце 90-х голливудскому красавцу приписывали роман с коллегой по фильму «Ромео + Джульетта» Клэр Дэйнс, ведь они так органично смотрелись в кадре.

Пресса и общественность не сомневались, что за кадром актеры крутили страстный роман. Многие даже были уверены, что скоро ДиКаприо и Дэйнс поженятся, однако любовные отношения экранных Ромео и Джульетты оказались выдумкой от начала до конца. Клэр и Лео связывала лишь дружба, которую они поддерживают до сих пор.

После оглушительного успеха картины «Ромео + Джульетта» карьера Дэйнс пошла в гору. Так, она снялась в третьей части «Терминатора» вместе с Арнольдом Шварценеггером, сыграв подругу Джона Коннора. Однако позднее Дэйнс пропала с радаров. Она напомнила о себе лишь в 2022 году, когда на экраны вышел сериал «Змей в Эссексе» с участием Клэр и Тома Хиддлстона.

Актриса замужем за коллегой Хью Дэнси. Пара воспитывает двоих сыновей. Есть информация, что сейчас Дэйнс ожидает третьего ребенка.