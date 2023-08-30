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В колонию следом за отцом: сын Ефремова пошел по кривой дорожке

30 августа 2023 10:30
В колонию следом за отцом: сын Ефремова пошел по кривой дорожке

Перспективный артист потерял все.

Представитель звездной актерской династии Никита Ефремов когда-то подавал огромные надежды. Однако сегодня перспективный артист вынужден довольствоваться малым.

Никита повторяет судьбу своего отца Михаил Ефремова — он тоже «прописался» в колонии. Но речь идет не о настоящем месте лишения свободы, а о киношном. Ефремов-младший не вылезает из криминальных комедий и сериалов, а ведь еще несколько лет назад актер считался самым многообещающим исполнителем среди молодежи.

Внук Олег Ефремова снимался в таких картинах, как «Тихий Дон», «Восьмидесятые», «Лондонград. Знай наших», «Оттепель». Самым большим успехом Никиты можно назвать роль советского программиста Алексея Пажитнова в американском фильме «Тетрис».

Однако на данный момент актер вынужден довольствоваться ролями в однообразных криминальных лентах, которые обречены на низкие оценки зрителей и критиков. Так, скоро в свет выйдет сериал «Крутая перемена», где Никите досталась роль педагога для заключенных.

В колонию следом за отцом: сын Ефремова пошел по кривой дорожке
Фото: Pavel Kashaev, Global Look Press/globallookpress.com, unsplash.com, кадр из фильма «Крутая перемена» (2023)
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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