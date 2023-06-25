В кого она такая? На «самую страшненькую» внучку Елизаветы II без слез не взглянешь

Не все члены британской королевской семьи могут похвастаться такой красотой и шармом, как у Кейт Миддлтон. Так, Беатрис таблоиды прозвали самой страшненькой внучкой Елизаветы II из-за ее специфического вида. Глядя на нее, трудно поверить, что в жилах принцессы течет «голубая» кровь.

У 34-летней Беатрис грубые черты лица, синяки под глазами и большая челюсть. На ее неприглядную внешность обратили внимание еще на свадьбе Уильяма и Кейт Миддлтон. После торжества принцесса стала героиней шуток и подколов — ее наружность обсуждали таблоиды и весь Интернет.

Вызывают оторопь не только появления Беатрис на мероприятиях, но и ее повседневные образы. Дочь принца Эндрю часто видели растрепанной и ненакрашенной. Отсутствие макияжа делает брутальное лицо принцессы еще более грубым. А порой на ее болезненную внешность невозможно смотреть без слез.

Принцесса совершенно не похожа на обворожительных героинь из диснеевских сказок. Непонятно, в кого Беатрис уродилась такой, ведь ее родители выглядят вполне нормально.