В кого он такой? Внуку звезды «Прощания славянки» позавидует даже Супермен (фото)

Галина Макарова стала узнаваемой актрисой уже в довольно зрелом возрасте. Она известна по драме «Прощание славянки», где исполнила главную роль. Внук артистки Егор Климович пошел по стопам бабушки и тоже посвятил свою жизнь кино.

Фильмография актера пополняется каждый год. Егор снимался в картинах «Движение вверх», «Уходящая натура», «Лето волков», «Месть». 38-летний Климович выглядит впечатляюще: у актера идеальная спортивная фигура, а его рост составляет два метра. Егору позавидует даже Супермен, которому далеко до такой комплекции. Пользователи Сети гадают: в кого же он уродился?

Матерью Климова является Татьяна Пекур, родившаяся в браке Галины Макаровой и актера Павла Пекура. Также у звезды картины «Прощание славянки» есть сын от первого мужа. Макарову обожал весь СССР за ее роли. Актриса играла простых и добродушных женщин, обладающих житейской мудростью. Мало кто знает, но в юности Галина Климентьевна стала чемпионкой по мотокроссу в своей республике. Видимо, эту любовь к спорту перенял и ее внук Егор.