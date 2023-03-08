В кого он превратился: от последних фото Тома Круза сердце сжимается

Том Круз известен как один из самых успешных актеров современного Голливуда. Звезда боевиков «Миссия невыполнима» поражает фанатов и своим талантом, и самоотверженностью, ведь выполняет даже самые опасные трюки самостоятельно. На протяжении многих лет артисту удавалось выглядеть значительно моложе своих лет, но не так давно даже он столкнулся с возрастными изменениями.

Уже этим летом артист отметит 61-летие и представит очередную часть «Миссии». Круз внимательно следит за своей внешностью и, как уверены таблоиды, регулярно оказывается в кабинетах косметологов и пластических хирургов, но ему все равно не удается сохранить молодость.

Например, на снимках с прошедшей в конце февраля церемонии вручения премии Гильдии продюсеров заметно, как постарел артист. По словам поклонников, Круз похож на дедушку и больше не производит впечатление пышущего здоровьем актера.

Сам артист при этом никогда не комментировал свою внешность и не был откровенен с прессой. Однако еще несколько лет назад он объявил, что две предстоящие части «Миссии» станут для него последними. И это означает, что он не будет удивлять публику опасными трюками.