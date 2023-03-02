В «клубе 25» Леонардо ДиКаприо есть одно исключение: не поверите, где она сейчас (фото)

Рядом с успешными и богатыми мужчинами очень часто находятся молодые и привлекательные девушки. Похоже, что Леонардо ДиКаприо решил воспользоваться этим обстоятельством и своим положением. Именно поэтому у голливудского красавца и появился «клуб 25».

Поклонники актера заметили, что его избранницы чаще всего являются моделями, а их возраст не превышает 25 лет. Такая закономерность и породила слух о существовании особого «клуба», правила которого голубоглазый ловелас старается не нарушать.

Но без исключений не обошлось. Одной из возлюбленных ДиКаприо когда-то была красавица Блейк Лайвли. Блондинка с утонченными чертами лица и элегантным стилем была актрисой и не ассоциировалась у людей с модельным бизнесом. Но, даже несмотря на схожие интересы, отношения распались. А позже девушка встретила канадца Райана Рейнольдса, с которым сегодня счастлива в браке. Вместе они воспитывают уже четырех детей и поражают поклонников своим трепетным отношением друг к другу.