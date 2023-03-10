В «Клоне» снялись две жены режиссера сериала: вы будете в шоке, когда узнаете, кого они сыграли

Самым сложным для режиссера сериала «Клон» было снимать в Марокко. «Только представьте себе Веру Фишер, которая идет по улицам мусульманской страны в мини-юбке», — вспоминал Жайме Монжардим в интервью порталу Globo.

Однако культурные различия были далеко не единственной проблемой телемэтра. Поговаривают, что актриса Даниела Эскобар, которая на момент пре-продакшена была супругой Монжардима, долго просила мужа дать ей роль Маизы. Супруг в итоге уступил, и Маизу (страдающую мать, которая изо всех сил пытается вернуть доверие дочери-наркоманки Мел) на экране воплотила именно Эскобар, хотя сама она не считает эту роль лучшей в своей карьере.

Жайме также снял в легендарной телеэпопее свою бывшую жену. Актриса Ингра Либерату предстала в образе самовлюбленной Амины — старшей сестры Раньи.

Примечательно, что со своей нынешней избранницей, которая моложе его на 40 лет, режиссер познакомился на съемках. Монжардим пригласил Анну Маркес на роль секретарши в бразильском консульстве в Германии в сериале об Араси де Карвалью. Во время Второй мировой войны она спасла сотни евреев в Германии.

Поклонники режиссера до сих пор пишут ему, что не могут принять любовь с такой разницей в возрасте, хотя сам он души не чает в новой спутнице жизни.