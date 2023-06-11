В Китае принято звать на похороны стриптизерш: ни за что не догадаетесь для чего

Сейчас многие критикуют православные традиции на похоронах. Современному человеку уже не близки поминки на 100 человек, странные тосты за упокой и пьяные разговоры в завершении обряда. Завешивание зеркала, ношение в течение 40 дней траурного одеяния и другие подобные атрибуты похорон плавно отживают свое и отходят в прошлое.

Однако никакие даже самые «отвязные» российские поминки не сравнятся с особым обрядом жителей Китая. Китайцы приглашают на похороны не священника. Они зовут стриптизерш.

Принято считать, что «дикий» обряд с плясками у гроба получил свое начало в 90-х. Тогда похоронным бизнесом владела мафия. А криминальные элементы славились своей неконтролируемой любовью к оголенному женскому телу.

Однако валить жуткий и странный обряд на мафию хорошо, но в исторических трудах о Китае женщины, которые раздевались в храме упоминаются аж с начала 18-го века. Поэтому у появления на похоронах танцующих бесстыдниц есть и более философская аргументация: стриптизерш приглашают, чтобы расшевелить толпу и не дать скорбящим окончательно впасть в уныние.