В Китае придумали оскорбительное прозвище для русских: им даже пугают детей

Далеко не всем народам удается наладить между собой отношения. Представители тех или иных наций нередко презирают друг друга и придумывают изобретательные и обидные прозвища.

Так, жители Китая уже несколько веков называют жителей России «моуцзами». Переводится это слово как «бородачи», и его использование имеет исторические корни. Дело в том, что в 17-м веке жители страны столкнулись с казаками, которые носили угрожающие бороды и внушали ужас китайцам. Сначала прозвище прикрепилось только к ним, а после распространилось и на всех россиян.

В итоге слово настолько плотно вошло в обиход, что с ним придумали даже детские стишки. Именно моуцзы, а не серый волк, должен был украсть непослушных детей и отвести их в лес. И до сих пор в разговорах с китайцами можно услышать пренебрежительное слово «моуцзы» в адрес выходцев из России.