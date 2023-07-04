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В Китае этот современный российский фильм обязателен к просмотру: вы его точно видели

4 июля 2023 17:00
В Китае этот современный российский фильм обязателен к просмотру: вы его точно видели

Зрители Поднебесной были очарованы картиной.

Современное российское кино привыкли критиковать на родине. Однако порой наши ленты «выстреливают» за рубежом и становятся хитами.

Это произошло со спортивной драмой «Движение вверх». История основана на реальных событиях и рассказывает о триумфе советских баскетболистов в финале Олимпиады. Тогда спортсменам из СССР удалось победить сильнейших соперников из США.

В Китае этот современный российский фильм обязателен к просмотру: вы его точно видели

Картина стала успешной на родине и собрала в прокате три миллиарда рублей. Но это было только начало. За рубежом драма о советских спортсменах заработала 60 миллионов долларов. «Движение вверх» хорошо встретили в Австрии, Эстонии и Германии, а вот в Китае картину ждал триумф.

Фильм собрал в прокате 13 миллионов долларов и стал самой кассовой российской лентой в Поднебесной. Кроме того, китайские власти сделали картину обязательной для просмотра спортсменам, которые готовятся к Олимпиаде. Цель — поднять их боевой дух и «запрограммировать» на победу. Прокатчики признались, что сами пересмотрели «Движение вверх» десять раз.

Фото: заставка киностудии «Мосфильм», кадр из фильма «Движение вверх» (2017)
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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