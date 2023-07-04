В Китае этот современный российский фильм обязателен к просмотру: вы его точно видели

Современное российское кино привыкли критиковать на родине. Однако порой наши ленты «выстреливают» за рубежом и становятся хитами.

Это произошло со спортивной драмой «Движение вверх». История основана на реальных событиях и рассказывает о триумфе советских баскетболистов в финале Олимпиады. Тогда спортсменам из СССР удалось победить сильнейших соперников из США.

Картина стала успешной на родине и собрала в прокате три миллиарда рублей. Но это было только начало. За рубежом драма о советских спортсменах заработала 60 миллионов долларов. «Движение вверх» хорошо встретили в Австрии, Эстонии и Германии, а вот в Китае картину ждал триумф.

Фильм собрал в прокате 13 миллионов долларов и стал самой кассовой российской лентой в Поднебесной. Кроме того, китайские власти сделали картину обязательной для просмотра спортсменам, которые готовятся к Олимпиаде. Цель — поднять их боевой дух и «запрограммировать» на победу. Прокатчики признались, что сами пересмотрели «Движение вверх» десять раз.