В Китае этот фрукт добавляют во все десерты: в России его едят с солью или в салате с майонезом

Это в России помидоры солят, квасят, добавляют в майонезные салаты и едят как добавку к мясу. В Китае насчет этого овоща распространено иное мнение. Настолько иное, что его считают фруктом и добавляют в десерты.

В Китае есть четкий рубрикатор и определенные правила классификации продуктов: что считать овощем, а что считать фруктом. Овощи — это те продукты, которые растут до строго определенной высоты. А фрукты растут на деревьях и содержат семена. Оказалось, помидоры вполне подходят под второй вариант, поэтому отнесены к фруктам.

И в пищу их в Поднебесной употребляют очень странным образом: добавляют сахар и едят как сладкий фруктовый десерт. В Китае не встретить соленые помидоры. Помидор по-китайски — это красная хурма. Помним: он не овощ, а фрукт.