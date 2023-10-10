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В Китае были в бешенстве из-за этого эпизода в «Офицерах»: пришлось вырезать

10 октября 2023 14:45
В Китае были в бешенстве из-за этого эпизода в «Офицерах»: пришлось вырезать

Цензоры оказались непреклонны в своем решении.

Картина «Офицеры» была представлена советским зрителям в самом начале 70-х. Фильм мгновенно стал настоящим хитом и транслировался не только у себя на родине. Однако китайские зрители видели в кинотеатрах лишь обрезанную версию драмы.

Дело в том, что 1969 году между СССР и Китаем начался затяжной конфликт. Страны активно враждовали, и официальные власти Поднебесной всячески отрицали помощь СССР и даже какие-либо связи между странами.

И поэтому цензоры приняли решение вырезать линию, в которой главные герои встречаются во время военного конфликта между Китаем и Японией. В сцене становится понятно, что советские военные помогали китайским коллегам, но руководство страны не намеревалось акцентировать на этом внимание. Поэтому зрители в течение многих лет видели укороченную версию картины, где главные герои даже не приезжают в страну.

Фото: Кадр из фильма «Офицеры» (1971)
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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