В кинотеатрах России экранизацию «Call of Duty» никогда не покажут: Paramount экранизирует жесткий боевик

Теперь бравые солдаты станут героями на экране. Но не все оценят их миссии.

Paramount официально запускает в производство первый полнометражный фильм по вселенной Call of Duty — жесткий военный экшен, основанный на самой успешной серии шутеров всех времен. Студия подписала многомиллионное соглашение с Activision и Microsoft, получив права на разработку, производство и дистрибуцию будущей картины.

По данным Variety, в планах Paramount — не только снять один блокбастер, но и заложить фундамент для целой франшизы: «Call of Duty» может перерасти в киновселенную с продолжениями и даже отдельными сериалами.

И тут для зрителей из России плохая новость: скорее всего ленты не увидят свет в кино и на легальных площадках, даже если создатели возобновят диалог.

Что известно о фильме

Подробности сюжета пока держатся в секрете. Создатели обещают перенести на экран динамику шутера от первого лица, знакомые лица и культовые миссии, включая подсерии Modern Warfare и Black Ops.

В центре истории, вероятно, окажется глобальный конфликт, отражающий атмосферу игр последних лет. Дэвид Эллисон, гендиректор Paramount, назвал проект «сбывшейся мечтой»:

«Я провел сотни часов за этой франшизой и рад возможности передать её масштаб и драму на большом экране».

Почему до России фильм может не дойти

Здесь и начинается сложная часть истории. В 2023 году российские ритейлеры отказались продавать Call of Duty: Modern Warfare 3 из-за спорного контента. Причина — сцены насилия в отношении россиян и возвращение скандальной миссии «No Russian».

Ассоциация дистрибьюторов видеоигр заявила, что такие сцены могут подпадать под статью 282 УК РФ («возбуждение ненависти или вражды»), а крупнейшие сети, включая «М.Видео — Эльдорадо» и DNS, отказались от продаж.

Судя по логике, если сюжет фильма будет строиться вокруг тех же конфликтов, Paramount столкнётся с теми же юридическими барьерами. Российские прокатчики вряд ли возьмут на себя риск выпускать блокбастер, который может быть истолкован как «анти-российский».

В целом риторика игр серии строилась на противостоянии американцев и британцев против россиян.

Call of Duty и другие ограничения

Это не единичный случай: после событий вокруг Modern Warfare 3 обсуждается возможный отказ от дистрибуции других игр с «сомнительным контентом». Под прицел попали даже такие проекты, как The Last of Us, Life Is Strange и The Sims 4.

В этом контексте шанс, что будущая экранизация Call of Duty попадёт в российский прокат, практически нулевой. Максимум — фильм будет доступен в цифре, и то на сайтах под пиратским флагом.

«Одна из лучших экранизаций»: новый фильм по Кингу затмил «Сияние» и «Оно» — поставили в один ряд с «Зеленой милей».