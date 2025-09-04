Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи В кинотеатрах России экранизацию «Call of Duty» никогда не покажут: Paramount экранизирует жесткий боевик

В кинотеатрах России экранизацию «Call of Duty» никогда не покажут: Paramount экранизирует жесткий боевик

4 сентября 2025 09:54
В кинотеатрах России экранизацию «Call of Duty» никогда не покажут: Paramount экранизирует жесткий боевик

Теперь бравые солдаты станут героями на экране. Но не все оценят их миссии.

Paramount официально запускает в производство первый полнометражный фильм по вселенной Call of Duty — жесткий военный экшен, основанный на самой успешной серии шутеров всех времен. Студия подписала многомиллионное соглашение с Activision и Microsoft, получив права на разработку, производство и дистрибуцию будущей картины.

По данным Variety, в планах Paramount — не только снять один блокбастер, но и заложить фундамент для целой франшизы: «Call of Duty» может перерасти в киновселенную с продолжениями и даже отдельными сериалами.

В кинотеатрах России экранизацию «Call of Duty» никогда не покажут: Paramount экранизирует жесткий боевик

И тут для зрителей из России плохая новость: скорее всего ленты не увидят свет в кино и на легальных площадках, даже если создатели возобновят диалог.

Что известно о фильме

Подробности сюжета пока держатся в секрете. Создатели обещают перенести на экран динамику шутера от первого лица, знакомые лица и культовые миссии, включая подсерии Modern Warfare и Black Ops.

В кинотеатрах России экранизацию «Call of Duty» никогда не покажут: Paramount экранизирует жесткий боевик

В центре истории, вероятно, окажется глобальный конфликт, отражающий атмосферу игр последних лет. Дэвид Эллисон, гендиректор Paramount, назвал проект «сбывшейся мечтой»:

«Я провел сотни часов за этой франшизой и рад возможности передать её масштаб и драму на большом экране».

Почему до России фильм может не дойти

Здесь и начинается сложная часть истории. В 2023 году российские ритейлеры отказались продавать Call of Duty: Modern Warfare 3 из-за спорного контента. Причина — сцены насилия в отношении россиян и возвращение скандальной миссии «No Russian».

В кинотеатрах России экранизацию «Call of Duty» никогда не покажут: Paramount экранизирует жесткий боевик

Ассоциация дистрибьюторов видеоигр заявила, что такие сцены могут подпадать под статью 282 УК РФ («возбуждение ненависти или вражды»), а крупнейшие сети, включая «М.Видео — Эльдорадо» и DNS, отказались от продаж.

Судя по логике, если сюжет фильма будет строиться вокруг тех же конфликтов, Paramount столкнётся с теми же юридическими барьерами. Российские прокатчики вряд ли возьмут на себя риск выпускать блокбастер, который может быть истолкован как «анти-российский».

В кинотеатрах России экранизацию «Call of Duty» никогда не покажут: Paramount экранизирует жесткий боевик

В целом риторика игр серии строилась на противостоянии американцев и британцев против россиян.

Call of Duty и другие ограничения

Это не единичный случай: после событий вокруг Modern Warfare 3 обсуждается возможный отказ от дистрибуции других игр с «сомнительным контентом». Под прицел попали даже такие проекты, как The Last of Us, Life Is Strange и The Sims 4.

В кинотеатрах России экранизацию «Call of Duty» никогда не покажут: Paramount экранизирует жесткий боевик

В этом контексте шанс, что будущая экранизация Call of Duty попадёт в российский прокат, практически нулевой. Максимум — фильм будет доступен в цифре, и то на сайтах под пиратским флагом.

«Одна из лучших экранизаций»: новый фильм по Кингу затмил «Сияние» и «Оно» — поставили в один ряд с «Зеленой милей».

Фото: Кадр из игр серии Call of Duty
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
5 комментариев
«Мы читали одну и ту же книгу?»: самая ожидаемая экранизация 2026 года уже в огне — классику превратили в «Пятьдесят оттенков серого» «Мы читали одну и ту же книгу?»: самая ожидаемая экранизация 2026 года уже в огне — классику превратили в «Пятьдесят оттенков серого» Читать дальше 5 сентября 2025
Свернули не туда: реальную причину переноса «Мортал Комбат 2» зрителям так и не назвали — ужастик дель Торо все-таки ни при чем Свернули не туда: реальную причину переноса «Мортал Комбат 2» зрителям так и не назвали — ужастик дель Торо все-таки ни при чем Читать дальше 31 августа 2025
Будущее «Пиратов» под угрозой: Орландо Блум ошарашил Голливуд своим решением — развод ударил сильнее, чем казалось Будущее «Пиратов» под угрозой: Орландо Блум ошарашил Голливуд своим решением — развод ударил сильнее, чем казалось Читать дальше 5 сентября 2025
Снимался у Кубрика и Скорсезе, но так и не взял «Оскар»: в 2026-м статуэтку точно отдадут этому актеру — даже на фоне кассового провала Снимался у Кубрика и Скорсезе, но так и не взял «Оскар»: в 2026-м статуэтку точно отдадут этому актеру — даже на фоне кассового провала Читать дальше 5 сентября 2025
Холланд публично «унизил» Marvel — назвал реально стоящее кино: выйдет в один месяц с «Человеком-пауком 4» Холланд публично «унизил» Marvel — назвал реально стоящее кино: выйдет в один месяц с «Человеком-пауком 4» Читать дальше 5 сентября 2025
Совмещаем приятное с полезным: топ-5 исторических драм, в которых нет и капли вымысла Совмещаем приятное с полезным: топ-5 исторических драм, в которых нет и капли вымысла Читать дальше 5 сентября 2025
«У нас уродов делать разучились»: критик Шпагин назвал одну категорию фильмов, которой вредят спецэффекты — догадаетесь, какую? «У нас уродов делать разучились»: критик Шпагин назвал одну категорию фильмов, которой вредят спецэффекты — догадаетесь, какую? Читать дальше 5 сентября 2025
Замки, рыцари, интриги и Тимоти Шаламе: топ-10 фильмов про Средневековье, которые скрасят скучный вечер Замки, рыцари, интриги и Тимоти Шаламе: топ-10 фильмов про Средневековье, которые скрасят скучный вечер Читать дальше 5 сентября 2025
Кристофер Нолан никогда не снимет фильм в этом жанре — но одна из похожих работ коллеги ему очень даже по душе Кристофер Нолан никогда не снимет фильм в этом жанре — но одна из похожих работ коллеги ему очень даже по душе Читать дальше 4 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше