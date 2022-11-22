В кино такого не увидишь: как живет человек, запертый в железной капсуле на 68 лет

Жизнь Пола Александера разделилась на до и после летом 1952 года. Тогда, будучи шестилетним ребенком, он подцепил страшную инфекцию.

Врачи поставили ребенку неутешительный по тем временам диагноз — полиомиелит. Госпитализировать ребенка медики не могли, поскольку все больницы были переполнены. Состояние Александера ухудшалось с каждым днем, и когда казалось, что шансов на спасение нет, на мальчика обратил внимание доктор, решивший провести ему трахеотомию.

Пол очнулся спустя три дня и понял, что заперт в железной капсуле, которая оказалась для него жизненно необходимой. Именно она стала его железными легкими, без которых Пола ждала бы неминуемая гибель.

В больнице Александер провел 18 месяцев, после чего его отправили домой — все в той же капсуле. Со временем при помощи специалистов он научился дышать особым способом, чтобы хоть ненадолго покидать аппарат, позволяющий ему оставаться в живых.

Полу удалось получить образование и даже написать мемуары о своей жизни. Конечно, не обошлось без помощи извне — рядом с Александером всегда находится его близкая подруга Кэти. Как пишет портал «Культурология», постепенно его состояние вновь начало ухудшаться, так что сегодня Пол не может покидать свое железное легкое, в котором заперт на протяжении вот уже 68 лет.