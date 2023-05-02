В кино такого еще не было: необычное предложение руки и сердца растрогает вас до слез

О красивом предложении руки и сердца мечтает любая девушка, но далеко не каждой повезло так, как американке по имени Мари. Ее бойфренд Стюарт Шиппи придумал такое, что киношникам следовало бы у него поучиться.

Будучи военным пилотом по профессии, Стюарт любил поднимать в воздух метеозонды, чтобы узнать, на какую высоту те могут подняться. В один прекрасный день ему пришла в голову идея о том, что таким образом можно поднять в воздух кольцо, а после встать на одно колено перед Мари и сказать ей заветные три слова: выходи за меня.

Метеозонд с прикрепленным к нему украшением отправился прямиком в космос, поднявшись на высоту в 27 километров. После шарик лопнул и кольцо с бриллиантом упало обратно на землю. Место его падения Шиппи нашел при помощи GPS, после чего поспешил сделать предложение Мари.

Американец снял произошедшее на видео, которое впоследствии было опубликовано на YouTube-канале BloonStu. Стоит признать, что этот ролик растрогает до слез любого.