В кино такое не покажут: не поверите, какими были викинги на самом деле

Режиссеры привыкли показывать викингов бородатыми и могучими воинами, облаченными в брутальные шлемы с рогами. Но мало кто знает, что этот типаж далек от реального и является искаженным.

Суровые скандинавские воины давно стали излюбленным объектом писателей и режиссеров. С их подачи образ викингов был обелен, романтизирован и оброс мифами и легендами, за которыми не видно реальной картины.

Вопреки стереотипу, воины не носили шлемы, декорированные рогами. Их создал в 1876 году для оперной постановки костюмер Карл Доеплер. Кроме того, брутальный образ заросших могучих викингов тоже приукрашен: в реальности они делали макияж и осветляли волосы, чтобы выглядеть привлекательнее. Но такого в кино, конечно, не покажут.

Викинги — это представители древнегерманских племен, живших в Средневковье. Они населяли территории нынешней Швеции, Норвегии и Дании. Из-за постоянного голода и перенаселения викинги двигались за пределы своих территорий с целью их завоевания. В летописях Древней Руси они указаны как варяги.