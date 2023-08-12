В кино столько Яковлевых, что глаза разбегаются: что их связывает на самом деле

Отечественный шоу-бизнес знает множество знаменитостей с фамилией Яковлев. Звезда «Иронии судьбы, или С легким паром!», солист группы «Иванушки International» и другие артисты носят одну и ту же фамилию, из-за чего многие предполагают, что все они являются представителями одной династии.

Так, легенда советского экрана Юрий Яковлев действительно оставил после себя не только десятки ролей, но и наследников, которые пошли по его стопам. Дочь артиста Алена пошла по стопам отца, а также его внучка Мария, которая носит фамилию Козакова. С кино связан и сын артиста Антон. Он окончил актерский факультет Школы-студии МХАТ, но переквалифицировался в режиссера, занимаясь театральными постановками.

Но Елена Яковлева, звезда «Каменской» и «Интердевочки», не состоит в родственных связях со знаменитой династией. Так же, как и Вадим Яковлев, который прославился благодаря «Агенту национальной безопасности», и музыкант Олег Яковлев, солист «Иванушек».