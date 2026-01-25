В кино шли на «Чебурашку 2», а дома расслаблялись под другой фильм: он вышел «в цифре» 31 декабря — и стал всероссийским хитом на праздниках

Пока одни на праздниках выбирались в кино на «Чебурашку 2», «Простоквашино» и «Буратино», другие решили никуда не идти и включали фильмы дома. И если верить цифрам, самый популярный выбор оказался довольно предсказуемым — «Алиса в стране чудес».

Именно эту сказку чаще всего смотрели российские зрители в новогодние каникулы. Об этом говорит совместная аналитика онлайн-кинотеатра Kion и сети «Перекресток». В праздничные вечера аудитория явно тянулась к семейному и легкому контенту — и «Алиса» попала ровно в это настроение.

Сказка, но не та, что мы помним

Фильм вышел в цифре аккурат 31 декабря, то есть в идеальный момент: когда салаты уже готовы, гости разбрелись по диванам, а искать что-то сложное просто не хочется. К тому же это знакомая история, но с заметными изменениями.

Алисе здесь 15 лет, то есть она уже полноценный подросток. Она учится в девятом классе, проваливает ОГЭ по математике, регулярно становится объектом насмешек в школе и живет в семье, где родители постоянно спорят о том, как ее воспитывать. В общем, проблемы вполне земные.

Попав в Страну чудес, Алиса обнаруживает, что время там будто застыло: солнце всегда в зените, а жители называют себя антиподами. Они выглядят как знакомые люди из ее реальной жизни, но никто ее не узнает. Для них она — чужая.

Чтобы вернуться домой, Алисе приходится разбираться с местными правилами, странными существами и собственными страхами. В этой версии истории добавили и любовную линию — героиня влюбляется в Костю, которого играет Олег Савостюк. Решение ожидаемое, но не всем зашло.

Какой вердикт вынесли зрители

Судя по количеству зрителей, фильм смотрели охотно: из интереса или из-за отсутствия альнернативы, вопрос уже другой. Неоднозначность присутствует и в отзывах. На «Кинопоиске» у «Алисы в стране чудес» сейчас 6,6 балла.

Это точно не экранизация одноименного произведения Льюиса Кэрролла.

Совершенно очевидно, что фильм найдет как своих поклонников, так и ярых противников, — рассуждают зрители.

В итоге кто-то хвалит визуал и попытку осовременить классическую сказку, кто-то ругает за актерскую игру и спорные сюжетные ходы. Из всего этого можно сделать вывод, что перед нами типичный праздничный фильм: включили, посмотрели, обсудили — и пошли дальше.

