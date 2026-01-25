Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Спасти бессмертного» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи В кино шли на «Чебурашку 2», а дома расслаблялись под другой фильм: он вышел «в цифре» 31 декабря — и стал всероссийским хитом на праздниках

В кино шли на «Чебурашку 2», а дома расслаблялись под другой фильм: он вышел «в цифре» 31 декабря — и стал всероссийским хитом на праздниках

25 января 2026 07:58
В кино шли на «Чебурашку 2», а дома расслаблялись под другой фильм: он вышел «в цифре» 31 декабря — и стал всероссийским хитом на праздниках

Хайп вокруг ленты был слишком громким, чтобы пропустить.

Пока одни на праздниках выбирались в кино на «Чебурашку 2», «Простоквашино» и «Буратино», другие решили никуда не идти и включали фильмы дома. И если верить цифрам, самый популярный выбор оказался довольно предсказуемым — «Алиса в стране чудес».

Именно эту сказку чаще всего смотрели российские зрители в новогодние каникулы. Об этом говорит совместная аналитика онлайн-кинотеатра Kion и сети «Перекресток». В праздничные вечера аудитория явно тянулась к семейному и легкому контенту — и «Алиса» попала ровно в это настроение.

Сказка, но не та, что мы помним

Фильм вышел в цифре аккурат 31 декабря, то есть в идеальный момент: когда салаты уже готовы, гости разбрелись по диванам, а искать что-то сложное просто не хочется. К тому же это знакомая история, но с заметными изменениями.

Алисе здесь 15 лет, то есть она уже полноценный подросток. Она учится в девятом классе, проваливает ОГЭ по математике, регулярно становится объектом насмешек в школе и живет в семье, где родители постоянно спорят о том, как ее воспитывать. В общем, проблемы вполне земные.

В кино шли на «Чебурашку 2», а дома расслаблялись под другой фильм: он вышел «в цифре» 31 декабря — и стал всероссийским хитом на праздниках

Попав в Страну чудес, Алиса обнаруживает, что время там будто застыло: солнце всегда в зените, а жители называют себя антиподами. Они выглядят как знакомые люди из ее реальной жизни, но никто ее не узнает. Для них она — чужая.

Чтобы вернуться домой, Алисе приходится разбираться с местными правилами, странными существами и собственными страхами. В этой версии истории добавили и любовную линию — героиня влюбляется в Костю, которого играет Олег Савостюк. Решение ожидаемое, но не всем зашло.

Какой вердикт вынесли зрители

Судя по количеству зрителей, фильм смотрели охотно: из интереса или из-за отсутствия альнернативы, вопрос уже другой. Неоднозначность присутствует и в отзывах. На «Кинопоиске» у «Алисы в стране чудес» сейчас 6,6 балла.

Это точно не экранизация одноименного произведения Льюиса Кэрролла.

В кино шли на «Чебурашку 2», а дома расслаблялись под другой фильм: он вышел «в цифре» 31 декабря — и стал всероссийским хитом на праздниках

Совершенно очевидно, что фильм найдет как своих поклонников, так и ярых противников, — рассуждают зрители.

В итоге кто-то хвалит визуал и попытку осовременить классическую сказку, кто-то ругает за актерскую игру и спорные сюжетные ходы. Из всего этого можно сделать вывод, что перед нами типичный праздничный фильм: включили, посмотрели, обсудили — и пошли дальше.

Ранее мы писали: «Оральная агрессия» и разговоры о важном: «Чебурашка 2», «Простоквашино» или «Буратино»? Угадайте сказку по цитате оттуда (тест с подвохом)

Фото: Кадры из фильма «Алиса в Стране чудес» (2025 г.)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«В детской сказке такое не покажешь»: Арлекин в новом «Буратино» совсем не похож на старого – разницу увидели все, но поняли единицы «В детской сказке такое не покажешь»: Арлекин в новом «Буратино» совсем не похож на старого – разницу увидели все, но поняли единицы Читать дальше 17 февраля 2026
Туча по небу идет, Пушкин сказку украдет: оказывается, «Царя Салтана» придумал не писатель Туча по небу идет, Пушкин сказку украдет: оказывается, «Царя Салтана» придумал не писатель Читать дальше 18 февраля 2026
«Не ведьма, а доярка в бане»: на фоне худшей версии «Мастера и Маргарит» фильм Локшина реально крут «Не ведьма, а доярка в бане»: на фоне худшей версии «Мастера и Маргарит» фильм Локшина реально крут Читать дальше 18 февраля 2026
Этот добрый фильм с Домогаровым попал в топ-250 Кинопоиска и покорил Японию — настоящая таблетка от плохого настроения Этот добрый фильм с Домогаровым попал в топ-250 Кинопоиска и покорил Японию — настоящая таблетка от плохого настроения Читать дальше 18 февраля 2026
Почему советскую «Сказку о царе Салтане» хочется пересматривать и спустя 60 лет — есть одна сцена, от которой до сих пор мурашки Почему советскую «Сказку о царе Салтане» хочется пересматривать и спустя 60 лет — есть одна сцена, от которой до сих пор мурашки Читать дальше 18 февраля 2026
Детям посмеяться, взрослым погрустить: вы едва ли поняли «Сказку о царе Салтане» – разбираем скрытые смыслы шедевра Пушкина Детям посмеяться, взрослым погрустить: вы едва ли поняли «Сказку о царе Салтане» – разбираем скрытые смыслы шедевра Пушкина Читать дальше 18 февраля 2026
«Сказка о царе Салтане» уже побила рекорд «Льда 2»: до «Чебурашки» еще как на фанере до Парижа «Сказка о царе Салтане» уже побила рекорд «Льда 2»: до «Чебурашки» еще как на фанере до Парижа Читать дальше 18 февраля 2026
Лебедь, рак и Моряк: чем «Салтан» Андреасяна отличается от советского мульта и сказки Пушкина Лебедь, рак и Моряк: чем «Салтан» Андреасяна отличается от советского мульта и сказки Пушкина Читать дальше 17 февраля 2026
Юрий отец Максима? Стояновы российского кино — кем друг другу приходятся Юрий отец Максима? Стояновы российского кино — кем друг другу приходятся Читать дальше 17 февраля 2026
«Холопу 3» уже прочат кассовый успех — и премьера не за горами: на этот раз героев ждет Османская империя «Холопу 3» уже прочат кассовый успех — и премьера не за горами: на этот раз героев ждет Османская империя Читать дальше 17 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше