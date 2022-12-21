В кино не показали: выходки настоящего Робин Гуда заставляли британцев рыдать

Редкое бывает так, что история книжного героя была менее занимательна, чем жизнь прототипа. Так вот, Робин Гуд — тот самый исключительный случай.

Его имя неизменно ассоциируется с благородством и самоотверженностью. Согласно легендам и балладам, он был предводителем банды разбойников, с которыми грабил богачей, а все ворованное раздавал бедным.

Но, как считают историки, реальный герой, взятый за основу сюжета, не отличался благородством. Это был англосаксонский дворянин Херевард Уэйк. Все сведения, которые о нем сохранились, обрывочны и противоречивы. Однако всюду Уэйк описан как яркий, но отрицательный или неоднозначный персонаж. Так, есть версия, что его банда разграбила один из монастырей Англии.

Стоит признать, что Уэйк был храбрым рыцарем и неоднократно организовывал военные походы. Он участвовал в турнирах и выходил из них безоговорочным победителем. Во время норманнского завоевания Англии Херевард находился в изгнании, но позднее вернулся на родину. Он узнал, что его брата убили предатели, и решил жестоко с ними расправиться. Бравый Уэйк одолел воинов при помощи лишь одного оруженосца.

Также Херевард совершал набеги на аббатства и играючи избавлялся от всех ему неугодных. Но, как и когда оборвалась жизнь легендарного рыцаря, до сих пор никому не известно.