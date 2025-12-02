В кино их не смотрели, но дома скачали миллионы: 10 самых популярных фильмов у российских пиратов – итог ноября 2025

Вдруг найдется и ваш новый любимчик?

Пока киноманы в ноябре сидели у экранов, пираты – у торрентов. Ноябрь 2025 года преподнёс сюрприз, резко сменив фаворитов нелегального кинопроката.

Всего за месяц топ-лист популярности у российских пиратов перевернулся с ног на голову. Если в октябре триумфовали остросюжетные боевики, то теперь на авансцену вышла высокая классика, переосмысленная гением Гильермо Дель Торо.

Его новая, мрачная и глубокая экранизация «Франкенштейна» неожиданно, но уверенно возглавила хит-парад, обогнав фантастический экшн «Хищник: Планета смерти» и военную драму «Битва за битвой».

Рейтинг, основанный на реальной активности скачиваний, демонстрирует, как широки вкусы аудитории: здесь и криминальные комедии («Как заработать на убийстве»), и мистические триллеры («Крысы: Ведьмачья история»), и спортивные драмы («Убойная Суббота»).

При этом фильмы-лидеры прошлого месяца – «Пойман с поличным», «Код 3» и «Долгая прогулка» – полностью покинули ноябрьскую десятку, что делает этот список по-настоящему свежим и неожиданным.

Кто же ещё вошёл в топ-10 самых желанных для скачивания фильмов? Смотрите в таблице ниже.

Место в рейтинге Название фильма Период анализа 1 Франкенштейн Ноябрь 2025 года 2 Хищник: Планета смерти 3 Битва за битвой 4 Баллада о маленьком игроке 5 Везунчики 6 Как заработать на убийстве 7 Беги 8 Стервятники 9 Крысы: Ведьмачья история 10 Убойная Суббота

