В кино их не смотрели, но дома скачали миллионы: 10 самых популярных фильмов у российских пиратов – итог ноября 2025

Пока киноманы в ноябре сидели у экранов, пираты – у торрентов. Ноябрь 2025 года преподнёс сюрприз, резко сменив фаворитов нелегального кинопроката.
Всего за месяц топ-лист популярности у российских пиратов перевернулся с ног на голову. Если в октябре триумфовали остросюжетные боевики, то теперь на авансцену вышла высокая классика, переосмысленная гением Гильермо Дель Торо.
Его новая, мрачная и глубокая экранизация «Франкенштейна» неожиданно, но уверенно возглавила хит-парад, обогнав фантастический экшн «Хищник: Планета смерти» и военную драму «Битва за битвой».
Рейтинг, основанный на реальной активности скачиваний, демонстрирует, как широки вкусы аудитории: здесь и криминальные комедии («Как заработать на убийстве»), и мистические триллеры («Крысы: Ведьмачья история»), и спортивные драмы («Убойная Суббота»).
При этом фильмы-лидеры прошлого месяца – «Пойман с поличным», «Код 3» и «Долгая прогулка» – полностью покинули ноябрьскую десятку, что делает этот список по-настоящему свежим и неожиданным.
Кто же ещё вошёл в топ-10 самых желанных для скачивания фильмов? Смотрите в таблице ниже.
|Место в рейтинге
|Название фильма
|Период анализа
|1
|Франкенштейн
|Ноябрь 2025 года
|2
|Хищник: Планета смерти
|3
|Битва за битвой
|4
|Баллада о маленьком игроке
|5
|Везунчики
|6
|Как заработать на убийстве
|7
|Беги
|8
|Стервятники
|9
|Крысы: Ведьмачья история
|10
|Убойная Суббота
Ранее мы писали: Мир Джуди и Ника перевернется окончательно: в «Зверополисе 3» должен появиться сам Джон Уик – и Киану Ривза уже позвали