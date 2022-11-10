В кино для «мебели»: куда пропала проигравшая схватку с лишним весом Догилева

Сниматься в кино Татьяна Догилева начала еще в 1970-е. За время своей карьеры она успела сыграть в более чем 130 проектах, среди которых популярные ленты «Блондинка за углом», «Покровские ворота» и «Забытая мелодия для флейты». Но без кризисов на этом пути не обошлось. С началом 90-х Догилева потеряла роли: первое время ее выручал театр, а потом она попробовала себя в ситкомах, снявшись в сериале «Люба, дети и завод...».

В последние годы Догилева нечасто появляется на экранах. Она сильно располнела, из-за чего узнать в ней ту миловидную блондинку из советских фильмов довольно сложно. Сейчас режиссеры уже не предлагают ей главные роли, все чаще доверяя образы свекровей.

«Свекровь в кино — это штамп, роль никому особо не нужна, болтается для мебели», — пренебрежительно высказывалась актриса о подобных персонажах в интервью для МК .

Тем не менее и из этого правила есть исключения. Татьяна Догилева особенно ценит героиню из сериала «Обычная женщина» 2018 года, которую она в шутку именует началом «свекровской карьеры». По мнению актрисы, этот персонаж не был примитивным и предсказуемым, а потому играть ей было очень интересно.