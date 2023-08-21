В кино четыре актера Новикова: обомлеете, узнав, кем они друг другу приходятся

Нередко в мире кино можно увидеть артистов с одинаковыми фамилиями. Зрители начинают гадать, не являются ли они представителями одной династии.

Так, в российском кино есть четыре актера-однофамильца: Владимир Новиков, Борис Новиков, Павел Новиков и Александр Новиков. Мысль об их родстве напрашивается сама собой, ведь творческие династии в мире кино — частое явление.

Однако пример с Новиковыми сюда не относится. Как ни странно, но четверо актеров друг другу не родственники, они всего-навсего однофамильцы.

Владимир Новиков известен по картинам «Государственная граница», «Кука», «Жизнь и приключения Мишки Япончика» и по другим. Советского артиста Бориса Новикова можно увидеть в лентах «Тихий Дон» и «Тени исчезают в полдень». Его однофамилец и наш современник Павел Новиков снимался в картинах «Русский ковчег», «Крот», «Кухня», «Ищейка». Александр Новиков засветился в сериалах «Тайны следствия» и «Убойная сила», также он известен как актер дубляжа.