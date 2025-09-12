«В каждой серии что-то особенное»: этот сериал с рейтингом 7.9 похож на «Сверхъестественное», а главный плюс — он в 2 раза короче

Если хочется той же атмосферы, но не растягивать — это идеальный вариант.

Решиться на просмотр «Сверхъестественного» — это как отправиться в кругосветное путешествие. Целых 15 сезонов, 327 серий, а ещё есть отдельное аниме и спин-офф «Винчестеры». Это гигантский пласт поп-культуры, на который страшно заглядывать.

И если такой грандиозный масштаб не для вас, а душа всё же просит охотников за нечистью, есть идеальный вариант. Его младший, но не менее харизматичный брат — сериал «Гримм».

Идея, в общем, знакомая: в нашем мире полно монстров, притворяющихся людьми. Но если Сэм и Дин Винчестеры разъезжали по всей Америке на «Шевроле Импала», то здесь всё действие завязано на одном городе — мрачном и дождливом Портленде.

Главный герой — детектив Ник Буркхардт. Он расследует жестокие и странные убийства, как вдруг узнаёт, что он — последний из рода Гриммов. Эти древние охотники обладают даром видеть истинную, чудовищную сущность существ из сказок братьев Гримм, которые оказались самой что ни на есть реальностью.

Теперь герою приходится совмещать работу в полиции со своей новой миссией — защищать людей от этой невидимой угрозы.

Главный кайф «Гримма» в том, что он в два с половиной раза короче! Всего 6 сезонов и 123 серии. Правда, со временем авторы «Гримма» удивительным образом начали повторять путь создателей «Сверхъестественного».

Появился сложный сквозной сюжет, у главного героя обнаружились неизвестные родственники, а крутой экшен постепенно стал уступать место семейным драмам и личным переживаниям героев. Но не стоит из-за этого списывать сериал со счетов!

Несмотря на всё, он получился очень крепким и атмосферным проектом. И это подтверждают цифры: его рейтинги стабильно высоки — 7.9 на IMDb и Кинопоиске.

А вот что говорят сами зрители в отзывах:

«Очень понравилась сама атмосфера — напряжённая и интригующая. Особенно грамотно это всё разбавляет музыка. В каждой серии что-то своё, что-то особенное и интересное, что-то, что я ещё ни разу не видела»,

«Я не жалею, что посмотрела. Буду ли я пересматривать? Да, но только первые три сезона»,

«Если рассматривать каждую серию отдельно, не сильно заморачиваться и делать перерывы, то вполне смотрибельно. Со своей задачей, а именно развлекать зрителя, на мой взгляд, шоу справляется».

Выходит, «Гримм» — это не просто лайт-версия «Сверхов». Это самобытный, мрачный и увлекательный сериал, который идеально подходит для неторопливого просмотра.

Он не затягивает на 15 лет, но дарит ровно те же чувства: тайны, мифология, остроумный юмор и борьба добра со злом. Твёрдая четверка по всем параметрам.

