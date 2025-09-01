«В каждом обществе есть свои отбросы»: только выросшие в СССР вспомнят 5 фильмов о школе по цитате (тест)

Советские фильмы о школе — это всегда особая атмосфера. В них были свои хулиганы и отличники, строгие, но справедливые учителя и первые настоящие друзья. Эти ленты становились зеркалом целого поколения, а цитаты оттуда мгновенно уходили в народ.

Даже сейчас порой достаточно одной фразы, чтобы в памяти всплыл знакомый силуэт или имя героя. Так что этот тест — как раз отличная возможность проверить, хорошо ли вы помните фильмы на школьную тематику.

Попробуйте угадать по цитатам 5 знаменитых картин времен СССР. Справитесь ли вы с этим на отлично или где-то подзабудете сюжет? Сейчас узнаем. Удачи!

