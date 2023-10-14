В картине «Москва слезам не верит» допустили роковую ошибку: есть в каждой сцене с Гогой

Даже в очень качественные фильмы может пробраться ошибка. Иногда ее совершают монтажеры, создавая забавные киноляпы, а порой и сами актеры. В оскароносной ленте «Москва слезам не верит» Гога, он же Гоша, он же Георгий Иванович, регулярно допускает очень досадную промашку.

В разговорах персонаж Алексея Баталова неоднократно говорит «афёра». Вот только подобного слова не существует. Точнее, в нем никогда не было буквы «Ё». Этот термин заимствовали в русском языке из французского affaire, что означает предприятие или дело. И в нем, как и в слове «аферист», всегда стоит буква «Е».

Возможно, сам Алексей Баталов был не в курсе, как оно произносится. Но хочется верить, что таким завуалированным способом создатели фильма решили подчеркнуть тот факт, что Гоша — простой работяга и не слишком образованный мужчина.