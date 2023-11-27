В «Карнавальной ночи» сняли настоящую дворянку: никогда не подумаете на эту актрису
Долгие годы звезда экрана скрывала свое происхождение.
Карьерным трамплином для Людмилы Гурченко стала картина Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь». Зрители не могли оторвать взгляд от эффектной Леночки Крыловой, но никто из них не догадывался, что на экране — настоящая дворянка.
Как оказалось, бабушка Гурченко происходила из рода столбовых дворян, а дед был представителем древнего рода Симоновых. После прихода советской власти ее дедушку отправили в колонию-поселение, а бабушка уехала в Харьков, где жила сначала вместе с дочерью, а после и с ее семьей.
Всю жизнь Гурченко, как и ее родственники, старательно скрывала свое происхождение. Бабушка артистки бралась за любую работу, чтобы никто не заподозрил ее в дворянских корнях, подобным образом поступала и мать Гурченко. Отец знаменитости полностью поддерживал революцию и происходил из семьи батраков. А миллионы поклонников артистки никогда не догадывались о ее знатной родне.