В «Карнавальной ночи» Гурченко любой узнает: вот 6 других фильмов с актрисой – угадаете их по кадру? (тест)

Людмила Гурченко – легенда советского и российского кинематографа, чье имя стало синонимом таланта, обаяния и невероятной работоспособности. За свою долгую карьеру она сыграла в десятках картин, пройдя путь от очаровательной наивной девушки до глубоких драматических образов.

12 ноября отмечается день рождения великой актрисы. Это прекрасный повод не только отдать дань памяти ее уникальному таланту, но и с головой окунуться в мир кино, которое она дарила зрителям.

Предлагаем вам проверить свою эрудицию и по кадру угадать знаменитые фильмы с участием Гурченко. Сможете ли вы без труда узнать все ее культовые роли? Настало время это выяснить!

Приготовьтесь к путешествию в мир киноклассики, вспомните самые яркие образы и, конечно же, любимые сцены. Внимательно смотрите на кадры и выбирайте правильные ответы. Удачи!

