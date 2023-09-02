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В «Карнавале» пропустили элементарную ошибку: внимание на кадр с Ниной

2 сентября 2023 15:15
В «Карнавале» пропустили элементарную ошибку: внимание на кадр с Ниной

Многим фанатам неточность испортила впечатление от просмотра.

Мелодраму «Карнавал» советские зрители увидели в начале 80-х. Телевизионный фильм Татьяны Лиозновой публика оценила весьма хорошо, отметив и трагичный сюжет, и игру артистов. Но некоторым поклонникам удалось обнаружить ляп, который портит все впечатление от работы.

Так, в сцене, когда Нина в исполнении Ирины Муравьевой приходит в гости к отцу, у нее в руках можно заметить букет тюльпанов. Сначала они выглядят полумертвыми и увядшими. Однако уже в следующем кадре, когда героиня Клары Лучко, новая супруга ее отца, берет их в руки, они неожиданно оживают.

Как предположили фанаты, неточность связана с большим количеством дублей. Съемочной группе не удалось с первого раза снять сложную сцену, поэтому цветы завяли. А при финальном монтаже постановщица решила не акцентировать внимание на такой незначительной, как ей показалось, детали.

В «Карнавале» пропустили элементарную ошибку: внимание на кадр с Ниной
Фото: Кадры из фильма «Карнавал» (1981)
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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