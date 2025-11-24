В карьере Крачковской – десятки советский комедий и настоящий индийский фильм: в СССР на новинку «забили», в Болливуде – полюбили

Меню
24 ноября 2025 18:36
Актриса мелькнула в эпизодической роли, но мелодрама хороша не только этим.

Сегодня, в день, когда Наталье Крачковской могло исполниться 87 лет, стоит вспомнить не только её знаменитые комедийные образы, но и одну необычную страницу биографии – участие в индийском кино.

В 1984 году на экраны вышла «Легенда о любви» – совместный проект СССР и Индии, где Крачковская сыграла эпизодическую роль. Рядом с ней на съёмочной площадке оказались звёзды Болливуда Санни Деол и Пунам Дхиллон, а также Фрунзик Мкртчян. Режиссёрами картины выступили Латиф Файзиев и Умеш Мехра.

Фильм, основанный на древней легенде о любви сына бухарского купца и дочери индийского горшечника, получился по‑настоящему зрелищным: пышные декорации, яркие костюмы, запоминающаяся музыка.

Для советского зрителя это было настоящее погружение в мир индийского кинематографа – с его эмоциональностью, песнями и эпическими сюжетами.

Однако на родине фильм встретили прохладно. Вышедший в декабре 1984‑го, он почти не получил внимания советской кинопрессы – в стране начинались серьёзные политические перемены, и до кино было уже не так много дела.

Зрители тоже быстро забыли картину: спустя несколько месяцев о ней почти никто не вспоминал.

А вот в Индии «Легенда о любви» стала настоящим хитом – завоевала множество наград и вошла в число самых популярных фильмов года. Сегодня эту красочную сказку помнят лишь истинные ценители кино и поклонники творчества Крачковской.

Так, одна из самых ярких советских актрис оставила свой след в истории Болливуда – пусть и ненадолго, пусть и в небольшой роли. Но этот факт напоминает: талант не знает границ и способен объединять самые разные кинематографические миры.

Фото: Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» (1973), «Легенда о любви» (1984)
Алексей Плеткин
