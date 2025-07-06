В карьере Брэда Питта есть лишь две коллеги-актрисы, которыми он восхищается — с одной из них он снимал интимную сцену целых два дня

Тогда еще начинающий артист понятия не имел, как вести себя со взрослой пассией.

Оказывается, даже у Брэда Питта есть те, кто способен выбить из него всю звездную уверенность. В подкасте New Heights 61-летний актер признался, что за всю карьеру лишь две коллеги заставили его по-настоящему растеряться: Джина Дэвис и Сьюзан Сарандон.

«Когда я впервые встретил Джину Дэвис и Сьюзан Сарандон — я был в таком восторге, что не сразу оправился. Но потом я пришел в себя», — рассказал Питт о своих партнершах по фильму «Тельма и Луиза».

Именно эта лента в 1991 году превратила его из малоизвестного новичка в нового секс-символа Голливуда. Его герой — обаятельный мошенник Джей Ди — соблазняет наивную Тельму (Дэвис) и исчезает с деньгами подруг. Питт до сих пор с теплом вспоминает съемки:

«Джина была такой доброй, нежной, деликатной. Эта сцена любви длилась два дня, и она буквально заботилась обо мне», — рассказывал он в интервью W Magazine.

Дэвис тоже не скрывает, что тогда сразу разглядела в Питте талант:

«У него просто это есть. Я сразу поняла на прослушивании, что он невероятно талантлив».

Сьюзан Сарандон была впечатлена тем, как Питт превратил эпизодическую роль в полноценный образ, ведь он подошел к этой роли как к максимально характерной, и, как мы видим по его карьере, всегда шел дальше, хотя мог бы просто оставаться красивым лицом».

Тельма и Луиза давно стала феминистской классикой. Ирония в том, что первый большой шаг к славе Брэд Питт сделал, оторопев перед двумя женщинами, которые изменили и его жизнь, и кино в целом.

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