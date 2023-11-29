В Каннах советских актеров называли проклятыми: все из-за фильма «Вокзал для двоих»

Артисты со всего мира не могли сдержать свое возмущение при виде коллег из СССР.

Советские делегации нередко представляли свои картины на международных фестивалях. Звезд экрана осыпали комплиментами, а ленты становились триумфаторами смотров. Однако фестиваль в Каннах 1983 году оказался провальным для представителей СССР.

Дело в том, что на смотре должны были показывать картину Эльдара Рязанова «Вокзал для двоих». И режиссер, а также главные звезды фильма приехала в солнечный город. Но одновременно с этим на политической арене развивался международный шпионский скандал. Отношения между странами были накалены до предела, что сказывалось и на артистах.

Поэтому с советской делегацией никто не общался. Рязанов и его коллеги сидели в сторонке и весь фестиваль были сами по себе. А французы и артисты из других стран даже дали им обидные прозвища, что только усугубило конфликт.

«Проклятые советские», — именно так говорили про группу «Вокзала для двоих».

Фильм в итоге так и не получил ни одной награды фестиваля. Но сразу же вошел в список классики отечественного кино.